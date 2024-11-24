Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan İçin Tutuklama Talebi

İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine kayyım atandı.

Bakanlık açıklamasında, Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak’ın, PKK üyeliğinden ceza almış olması ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla hakkındaki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Eş Başkan Birsen Orhan ise sabah saatlerinde ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.