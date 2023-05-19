Tuncay Özkan'ndan iddialara ayrıntılı yanıt: 'Ben AKP'nin elinde de olan tutanakları para karşılığında satmışım. Bu itibar suikastı'

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı gece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la kavga ettiği iddia edilen, ANKA Haber Ajansı’nı manipüle ettiği ve ıslak imzaları AKP’ye verdiği iddia edilen İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"FETHULLAHÇILARIN OPERASYONU İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

15 dakikalık bir video hazırlayan Özkan, "Fethullahçıların son üç gündür çok büyük para harcayarak 1.5 milyona yakın tweet atarak oluşturdukları algı operasyonuyla karşı karşıyayım. Akın İpek söylüyor, Cevheri Güven evet doğru diyor. Mesut Yılmaz, Ergenekon'da bizi içeri alan polis 'evet, evet doğru' diyor. Esra Karakaş diye Almanya'da biri var o evet diyor. Sonra Emre Uslu diye bir Fethullahçı polis var. O da evet diyor" ifadelerini kullandı.

"ANKA BENİM DEĞİL"

Özkan videoda "Bir de Fethullahçıların yalanları halkımıza doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar var. Soruyu şöyle soralım: Tuncay Özkan 95 milyon dolar almış mı? Akın İpek'e göre riske girmişim, alamamışım. Bir davayı gündeme getiriyor, davanın tarafları arasında yokum ama 95 milyon dolar aldığımı söylüyor. Dava ile ilgili bir karar yok. Sonra Cevheri Güven, ben araştırdım 95 milyon doları aldı diyor. Mesut Yılmaz da ANKA Haber Ajansı üzerinden aldı diyor. ANKA benim değil" diye konuştu.

ISLAK İMZALI TUTANAK İDDİASINA YANIT

Özkan seçim gecesi ıslak imzalı tutanakları AKP'ye verdiği iddiasına ilişkin ise "Bu tutanak seçime girilen bütün partilere veriliyor. Ben AKP'nin elinde de olan tutanakları para karşılığında satmışım. Bu itibar suikastıne dönüşüyor" dedi.

'YALI ÇETESİ' İDDİASI

Özkan kendisine yönelik bir operasyon düzenlendiği iddia ederek; Yalı Çetesi'nin de bu işin içinde olduğunu öne sürdü.

Özkan şöyle konuştu: "Bu iftiraları atan Fethullahçıların değirmenine Yalı çetesi su taşıyor. Yalı Çetesi'nin baş aktörü Soner Yalçın. Yalı Çetesi kirli planlar tutmayınca iftiralarına devam ediyorlar. Çok yakın arkadaşları Bahar Feyzan diye bir gazeteci var. Seçim gecesi CHP'ye gelmiş, orada bulunmuş. Ve orada İmamoğlu ve Yavaş'a çok kötü şeyler yapmışım. Bir süre önce KRT'de çalışıyormuş. Bahar Feyzan'ın paylaşımını Fethullahçı Mesut Yılmaz alıntılamış. Bahar Feyzan en son olarak ANKA'nın bana ait olduğunu söylüyor. ANKA da KRT de benim değil ben sadece arkadaşlarıma yardımcı oluyorum.

KRT'deki işine son verildiği için öfkeli olan, sayın Genel Başkanımızın aday olmaması için yaptığı çalışmalarda başarısız olduğu için öfkeli olan Levent Gültekin. Ben Levent Gültekin'i bir kez gördüm. Sonra seçim gecesi 'Muharrem İnce sarhoş' dediğim iddia edilmişti. Aradım, 'Ben size böyle bir şey söyledim mi?' dedim, 'Hayır' dedi.

Bütün bu iftiraları kullandılar bizi yıprattılar. Bundan kim faydalandı? Sabah Gazetesi. CHP'ye FETÖ'cü, PKK'lı giremez. Neden şimdi harekete geçtiler? Çünkü ikinci seçimimizi engellemeye çalışıyorlar. İçeride bir kavga varmış gibi gösterip, seçimleri kaybettirmeye çalışıyorlar."