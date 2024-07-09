Tüm Türkiye'ye Saat Vererek Eylem Çağrısı Yaptı

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçen hafta Sivas'taydık. 31 yıllık bir insanlık ayıbının 31. yılında ama birinci yılındaki kadar tepkili, yüreğinde acıyı hisseden ve adalet arayışındaki inancımızla Sivas'ta hep birlikteydik. Buradan, Madımak'ta katledilen 33 canımızı ve o günden bu yana acıyı yüreğinde hisseden aileleri, davayı ilk günden itibaren büyük bir sabırla, kararlılıkla takip eden hukukçu dostlarımızı, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki canlarımızı ve o canların can dostu tüm insanlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

Öyle acı günlerden geçtik ki, Sivas'ta daha acı yanarken, Madımak katliamında daha ateş soğumamışken yüreğimize bir ateş daha düştü. Öyle bir plan vardı ki, sanki Sivas'taki canlar ve o canların ölümünden canı yananlar, güya bir başka yerdeki bir acıya duyarsız kalacaklardı, hatta birilerinin zihin altına 'misilleme' gibi kazınacaktı. Bu sefer Erzincan Başbağlar'da 28'i kurşuna dizilerek, 5'i köyü bütün evleri ateşe verildiği için yanarak, yine 33 kişi öldü. Sivas'ta semaha duranları yaktılar diye, orada camiden çıkanları kurşuna dizdiler, evleri yaktılar. Ve bir tek amaç vardı, Türkiye'de bir mezhep çatışmasını tetiklemek, ,insanlar arasına nifak tohumları saçmak, kutuplaştırmak ve bu ülkeyi bir zaafiyet içinde bırakarak kolayca ele geçirmek. Sivas'ı yakan zihniyet ne kadar kara, ne kadar kötü, alçaksa; Başbağlar'ı da kurşuna dizip yakanlar aynı kötülükte, aynı alçaklıktadır. Türkiye'de Aleviler ile Sünniler, Türklerle Türkler kardeştir, onları birbirine düşürmeye çalışan kim varsa da kalleştir. Tüm Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri birlikte selamlıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Aleviler ile Sünnilerin kardeşliği.

Ve buradan bir kez daha eşit yurttaşlığa, anayasa önündeki eşitliğe, bir mezhebin bütün ihtiyaçları karşılanıyorken, diğerini görmeyen devlet anlayışına dikkati çekiyoruz; cemevleri ibadethane sayılıncaya kadar, devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar bu mücadelenin takipçisiyiz.

MİLLİ TAKIMA TEBRİK

Hafta sonu, bizim Türkiye ittifakı dediğimiz, yani milli takım gol atınca sevinen, filenin sultanları kazanınca sevinen herkes milli takımı izledi. Gerçekten de hak etmiştik, çok yaklaşmıştık ama maalesef futbolun cilveleri, kendi içindeki hataları ve elbette ki milli takımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, futbol yerine tartışmayı başka zeminlere çekenler ve bu konudaki UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizliğin sonucunda milli takımımız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen, son 15 dakikadaki iki şanssızlık sonucunda kupaya veda etmek zorunda kaldı. Ama bütün takımımızı ve Türkiye'nin bütün renklerini birlikte kucaklayan, farklılıklarını Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı bir bütün olarak sahiplenen herkesin başarısını kutluyorum.

Toplumu göçmenler göçmen olmayanlar, sağcılar solcular, o mezhepten olanlar bu mezhepten olanlar diye bölüp her meseleyi bir başka tarafa yükleyip nefret üretenler Avrupa'da güçlenerek, faşizan ideolojileri, faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükseltmeye çalışıyorlar. Avrupa bu konuda çok kötü deneyimler yaşadı ama yeniden hortluyor. Dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek, faşizmi eninde sonunda yenecek!

"MAAŞLARDAN SIFIR ATMAYACAĞIZ"

CHP iktidarında yaşanacak olan şudur; AK Parti'nin yaptığı gibi yapacağız. Biz de sıfır atacağız. Ama onlar gibi enflasyonu yükseltip sıfırlar sığmayınca hem paradan, hem maaştan, hem etiketten sıfır atmayacağız. Altı tane de sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. O bir sıfır etiketlerden atacağız, fiyatlardan atacağız ama maaşlardan atmayacağız. AKP'nin, MHP'nin kıymetli seçmenlerine söylüyorum; 31 Mart'ta doğru yaptınız, dürüst, çalışkan, şeffaf adaylara oy verdiniz, o günden bugüne sizi pişman etmedik, etmeyeceğiz. Gelecek seçimlerde CHP'ye Türkiye ittifakına oy verdiğinizde, 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp, 4 liraya mazot kullandığınızı, 1 liraya ekmek aldığınızı, elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geldiğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Biz gidip AKP'ye bunu yapalım diyoruz. Gelin vergide adalet sağlayın diyoruz. Geçici, dolaylı vergileri kaldırın, zenginlerden doğrudan vergi alın diyoruz. Onlar vatandaşı değil, yine yandaşı düşünüyorlar. Ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak.

"BAYKAL'I DİNLEMEDİLER"

Şüphesiz perşembe günü sizlerin de yakalarında olacak olan, her sene yakamıza taktığımız artemisin, ölüm çiçeğini, hafıza çiçeğini bugünden yakama takmak istedim. Çünkü yarın Saraybosna'ya gidiyoruz. Bu çiçekte 11 yaprak var. Bu 11 yaprak 11 temmuz gününü sembolize ediyor. Yeşil umudu, beyaz masumiyeti temsil ediyor. Ve katliamdan 3 yıl önce Sırp kuşatmasındaki Bosna'ya ateş altında, Mostar'a ilk ziyareti genel başkanımız Deniz Baykal gerçekleştirdi. Deniz Baykal, o gün tüm dünyayı uyardı; tedbir almazsak burada büyük bir felaket, soykırım yaşanacak dedi. Deniz Bey'i dinlemediler. Aynı şimdi Filistin'e yaptıkları gibi, hepsinin bir bahanesi vardı. Ama şimdi BM 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etti. Biz, Sivas'ı, Başbağlar'ı, Srebrenitsa'yı unutturmayacağız, Filistin'i yalnız bırakıp bu felaketin sürmesine izin vermeyeceğiz.

20 Temmuz'da hep birlikte Kıbrıs'ta olacağız. Önceki dönem genel başkanlarımızla, 1974 Barış Harekatı'nda bakan olan Sayın Önder Sav ile, sağlığı el verirse Sayın Erol Çevikçe ile beraber ve yine Ayşe Ayata yani dönemin dışişleri bakanının kızıyla birlikte Kıbrıs'ta olacağız. Ayşe Hanım, barış için tatile çıkmıştı. Harekatın 50. yılında Ayşe Hanım'la bilikte adada barış, yurtta barış, dünyada barış demek üzere bir kez daha Kıbrıs'a gidiyoruz. Buradan bir kesim gerilim yükseltmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan'a uçakta "Çağırdınız, Özgür Bey geliyor mu?" diye sordular. O da "Birlikte gitmeyi teklif ettik. Kendi uçaklarıyla gideceklerini söylediler" demiş. Kişi kendi gibi bilir herkesi, 13 tane uçağı olunca herkesin uçağı var sanıyor. AJet'teki, THY'deki tüm uçaklar CHP'nin uçağıdır. Kendi uçağımızla gidiyoruz. İhtiyaç olursa, çok zorda kalınırsa güçlüklerle kiralanır. Ama biz bir yıl önceden beri Kıbrıs'a 1974 Kıbrıs gazisi ile birlikte gitmek için çalışıyoruz. En son 174 gazi götürmek için Kıbrıs makamlarıyla mutabakata vardık. İki gün önce gidiyoruz. Ve gittiğimizde Kıbrıs'ın yaşayan, görev yapmış tüm başbakanlarına ve cumhurbaşkanlarına, mevcut görevdekilere, kardeş partimiz CTP'ye gidiyoruz. O yüzden burada "Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti. Onun uçağı, bunun uçağı" yok. Bir daveti reddetmek değil, çok önceden planladığımız şekilde, o davete kendi heyetimizle iki gün önceden gideceğiz. Ancak oradaki resmi törenlerde Türkiye'nin ana muhalefet partisini, CHP'nin 3. Genel Başkanı (Bülent Ecevit) ve o günden bu yana 50 yıldır Kıbrıs davasının arkasında duran partinin genel başkanı olarak gidiyoruz.

Torba yasada kadının soyadıyla ilgili bir düzenleme var. AYM 9 ay süre vermişti, süre doluyordu. Düzenleme geldi, geldi deyince herhalde kadın örgütleri önce nihayet dedi. Çünkü AYM demişti ki; ikide bir bu düzenlemeyi yapıyorsunuz, doğru değil, kadın kocasının soyadını kullanır, yanında da kendi soyadını kullanır düzenlemesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Hangisini kullanacağına kadın karar verir. AYM böyle dedi. Bunun üzerine, AKP iptal edilen kanunu getiriyor, ancak şöyle getiriyor; bu iptal gerekçesine göre, eski kanun 'kadın kocasının soyadını kullanır, ancak isterse kendi soyadını kullanır'daki 'ancak' kelimesi 've fakat' olarak değiştiriyorlar. Yani; kadın kocasının soyadını kullanır, ve fakat kendi soyadını da kullanır. Böylelikle, kadınların bir anayasal kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Bakın biz 75 yıldır Avrupa Konseyi'ndeyiz. Dön bir bak orada bir tane var mı, kadın kocasının soyadını kullanır diyen. Hem demokratikleşmeden bahsedeceksiniz, hem de Avrupa'da hiçbir yerde kalmamış bu uygulamayı sürdürmeye çalışacaksınız ve kadının soyadına karışacaksınız. Devlet olarak sana ne, sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler. Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadını kullanacağına sadece kadınlar karar verir.

"1 MİLYON ÖĞRETMEN 'ADAY' OLACAK"

Şimdi bu zihniyetin Milli Eğitim şubesinden birazcık bahsedelim. Yusuf Tekin... AKP'nin en çok değiştirdiği iki bakanlıktan biri. Biri Kültür Sanat, diğeri Milli Eğitim. Öğretmenlik düzenlemesinde bir değişiklik getiriyor. Ama bu sefer sadece iş bilmezlik yok, ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. 2002'de Sayın Erdoğan çıkıp rahmetli Ecevit'e "68 bin öğretmen kardeşim var, bunları madem atamayacaktın o halde neden okuttun" dedi, o rakam şimdi 1 milyonu geçti. Önce algı yaratmaya çalıştılar, atanamayan öğretmen dediler. Sanki bir kusurları var da atanamıyorlar ya da kendileri çok istiyorlar da atayamıyorlar gibi. Şimdi Yusuf Tekin eliyle 1 milyon öğretmen diplomasını çalacaklar. 1 milyon öğretmenin diplomasına kapkaç yapacaklar. Ne yapacağız? Milli Eğitim Akademisi kuracağız, 1 milyon öğretmen, öğretmen sıfatını kaybedecek, öğretmen adayı olacak, bu akademiye gidecek, 2 yıl okuyacak, çalışacak, biz de ona bakacağız. 2 yıl boyunca öğretmeni izleyecek, gözleyecek, paylaşımlarına, yaşam biçimine bakacak, tercihlerini, bağlılığını, biatını sorgulayacak, ona göre karar verecek. Peki bu akademiye kaç kişi alacak? Efendim, Maliye Bakanlığı ne kadar kadro serbest bırakacak. Maliye Bakanı bunu açıkladı, ne kadar emekli varsa o kadar serbest bırakılacağını söyledi. Bu sene 20 bin, seneye 22 bin. 1 milyon öğretmenin 22 binini akademiye alacak, kendinden olmayanı eleyecek, yandaşları atayacak. Geriye kalanlar için diyecek ki; atanmayan öğretmen kalmadı, akademi var, daha akademiyi bitirmediler. 1 milyon öğretmenin diplomasına kapkaç, yankesicilik faaliyeti yapacaklar. "Sen öğretmen olamadın evladım" diyecekler. Parodi gibi. MEB ile Erdoğan yan yana durmuş, 1 milyon öğretmen yetiştirmiş YÖK, 1 milyon kişiye diploma vermiş, "olmadı bu çocuklar, yapamadık, şimdi bir daha eğiteceğiz" diyor. Mesele öğretmenin diplomasına el koymak. Ve bu, Türkiye'nin değil dünya tarihinin en büyük emek hırsızlığıdır, gelecek hırsızlığıdır, en büyük umut hırsızlığıdır.

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde başka amaçlar için alınan OHAL yetkisi... Yani, ben o gün Sayın Genel Başkanımız, dönemin başbakanı ile telefonda konuşurken şahit oldum; 3 aylığına istiyoruz ama bir buçuk ayda bırakacağız dediler. Ama darbeyi araçsallaştırıp OHAL yetkisi aldılar. Biz hayır dedik, sabahlarız dedik. FETÖ'den arınmaya, darbecileri cezalandırmaya, yargıda, bürokraside, poliste, darbenin finansörlerini cezalandırmaya evet ama demokrasiyi askıya almaya hayır dedik. Bize rağmen OHAL ilan ettiler. O süreçte referandum yaptılar, seçim yaptılar, anayasayı değiştirdiler, memleketin canına okudular. KHK mağduriyeti oluşturdular. En büyük iyiliği FETÖ'ye yaptılar. Masumlarla teröristleri aynı torbaya attılar.

TÜİK'E TEPKİ

Gelelim bir başka rezalete; TÜİK. Dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan açık bir ihanetle karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamları istatistik falan değil, cebe giren ekmek, kursaktan geçen lokma, çocuğa alınacak süt, evde yakılacak doğalgaz. Buna göre zam alıyor vatandaş. 2 yıldır onunla aynı işi yapan, bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG da açıklıyor. ENAG enflasyonu yüzde 160 buluyor, TÜİK 80. ENAG'a göre zam verilse iki kat maaş alınacak. Kul hakkı yemenin tanımı ne ise TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığının adı da budur. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun partisi var mı? Var. Peki TÜİK partiyi ayırıyor mu? Hayır. TÜİK AKP'li, MHP'li memurun da AKP'li maaşlı çalışanların da cebinden her ay para çalıyor. TÜİK'e ne derslerse onu yapıyor. TÜİK'e çal demişler, bunların cebinden paralarını al demişler. TÜİK, iktidara oy veren vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Hani diyor ya... 'Sorumlusu benim ben...' İşte cebinizden parayı çalan, TÜİK'in başkanını atayandır.

TÜRKİYE'YE EYLEM ÇAĞRISI

Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, ışıkları yakın ve kapatın. Uzaydan görünecek. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!

Kaynak: Gerçek Gündem