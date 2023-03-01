TEAM yeni anketini açıkladı: İşte milletvekili dağılımında sandıktan çıkması beklenen sonuçlar
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin deprem sonrasında yaptığı anketin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kanun çıkartılabilmesi için gerekli olan salt çoğunluğu sağlayamıyor.
Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. İktidarım depremler öncesinde ve afet sırasındaki hataları toplumda eleştirilerin hedefi olurken Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından 18-20 Şubat tarihlerinde 2023 Milletvekilliği Seçim Anketi gerçekleştirildi.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP - %37,5
CHP - %24,5
İYİP - %11,6
HDP - %11,1
MHP - %6,6
Diğer - %8,7
TEAM verilerine göre Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Erzurum'da AKP; İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin ve Hatay'da CHP; Güneydoğu illerinde ise HDP birinci parti çıkarak seçmenlerin tercihleri oldu.
İttifak bazlı görünümde ise AKP'nin birinci olduğu Balıkesir ve Manisa'da Millet İttifakı'nın, CHP'nin önde olduğu Hatay'da ise Cumhur İttifakı'nın daha fazla oy aldığı görüldü.