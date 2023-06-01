Bu köyde 97 seçmenden 96’sı Erdoğan’a destek verdi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde, deprem bölgesi olan Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği köyünde 97 seçmenden 96’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verirken 1 oy da Kılıçdaroğlu’na çıktı.

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Bu köyde 97 seçmenden 96’sı Erdoğan’a destek verdi

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü İlkokulunda kurulan 1043 nolu sandıkta, 97 seçmen oy kullandı. Oy sayımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 96 oy çıkarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 oy çıktı.

Köy Muhtarı Duran Yüksek her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekçisi olduğunu belirtti. Yüksek, "13. Cumhurbaşkanı seçiminde köyümüz 97 seçmenden oluşmakta. 96 seçmen oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanı kullanırken 1 oyu ise Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. Bizim Erdoğan’a sözümüz vardı yapılan hizmetleri inkar edemeyiz, vatanımızı milletimizin geleceği için bu yoldayız ve arkasındayız’’ dedi.

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim CHP AKP
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