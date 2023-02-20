TKP'den İstanbul'da deprem toplantısı: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla düzenlenen buluşma 25 Şubat Cumartesi akşamı Kartal'daki Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TKP'den İstanbul'da deprem toplantısı: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından dün Ankara'da düzenlenen "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" başlıklı buluşmaların bir diğeri önümüzdeki Cumartesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın da katılacağı buluşma 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Kartal'daki Soğanlık Kültür Merkezi'nde yapılacak.

TKP'den İstanbul'da deprem toplantısı: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz' - Resim : 1

İLK TOPLANTI ANKARA'DA YAPILDI 

"Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" buluşmalarının ilki Ankara'da gerçekleştirilmişti. 

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