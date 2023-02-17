TKP'den Ankara'da buluşma: 'Bir kez daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!" diyerek çağrı yaptığı bir buluşma düzenliyor.

18 Şubat Cumartesi günü Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek buluşmaya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.

Etkinliğe Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite Siyasi Büro üyesi Giorgos Marinos'un da katılacağı duyuruldu.

TKP, Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak etkinliğe çağrısında şu ifadeleri kullandı:

"TKP’nin sözüne, çalışmalarına, tavrına güveniyor, benimsiyorsanız, gelin bize güç verin, partiye katılın.

TKP’nin yeni bir Türkiye kurma iradesini güçlendirin.

Komünist değilseniz ama memleketi batıran patron tayfasına, insanların dini inançlarını sömüren tarikat ve cemaatlere, emperyalizme “yeter” demek, Türkiye’yi bunların elinden kurtarmak istiyorsanız, gelin TKP ile ortak bir yol bulmaya çalışın, birbirimizi dinleyelim, güçlerimizi birleştirelim.

Türkiye’yi ayağa kaldırırız. Türkiye’yi eşitlik temelinde yönetir, ekonomisini toparlar, aydınlık ve bağımsız bir ülke haline getirir, Cumhuriyet fikrini yeniden ayağa kaldırırız.

Biz üzerimize düşeni yapmaya hazır ve kararlıyız.

Küçük hesapları unutalım, yeni bir ülke kurma irade ve iddiasıyla hareket edelim."