TİP'ten Gökhan Zan'a teklif: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?

Eski futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için teklif aldığı öğrenildi.

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TİP'ten Gökhan Zan'a teklif: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?

Hatay'da az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinden sonraki yardım çalışmalarıyla kamuoyunun hafızasına kazınan eski futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) teklif aldığı öğrenildi.

Zan, seçim döneminde İYİ Parti'den gelen teklifi değerlendirerek milletvekili adayı olmuş, ancak Meclis'e girememişti. Daha sonra partiden ayrılan Zan, şunları söylemişti:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum."

İsmail Küçükkaya, bugünkü yayınında partilerden telefon yağdığını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Gökhan Zan'a adaylık teklifi gittiğini duyuran Küçükkaya, "TİP Genel Başkanı aramış, 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' diye. Daha sonra Meral Akşener aratmış. Kürşad Zorlu aramış. Hem sözleri için değerlendirmelerde bulunmuş. Hem de adaylık yoklaması yapmış."

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Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi - TİP
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