TİP'li vekillerden CHP grubuna ziyaret

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık; CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır'ı TBMM'de ziyaret etti.

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Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık; Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde CHP grubunu ziyaret etti. Kadıgil ve Şık, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ı ziyaret etti. 

Öte yandan bugün saat 14:00’de toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na atanan Cevdet Yılmaz ile geçtiğimiz günlerde atanan bakanlar, yemin ederek resmi olarak görevlerine başlayacaklar. 

TBMM’de bugün yapılacak oylama ile Meclis Başkanı da belirlenecek. Meclis Başkanlığı için; AKP ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş, CHP'nin adayı Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti'nin adayı Tülay Hatimoğulları, Türkiye İşçi Partisi'nin adayı ise Marmara Cezaevi'nde Gezi Davası’ndan tutuklu alan Can Atalay oldu. 

Kaynak: ANKA

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Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP Numan Kurtulmuş
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