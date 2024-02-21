TİP lideri Erkan Baş: Memleketin çocuklarını maden patronları için ölüme gönderiyorlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Baş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Erzincan’daki maden faciası) Üzülerek söylüyorum ki yıllar içinde yeni katliamların yasaklanmasına neden olacak. Bizler buna dur demezsek, ölüm hep bize, işçilere, emekçilere yoksullara düşecek.

Şunu sormamız lazım. Kaç gün konuşuldu İliç? Toprağın altında kalan işçilerle ilgili arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiği bilgisi geçiyor. Bunun dışında basında buna dair bir haber dahi yok.

İşçiler sırf birileri biraz daha fazla para kazansın diye üretimde 40’tan fazla kimyasalın kullanıldığı bilinen bir alanda, toprağın altına giriyor. Sonra, göstermelik birkaç fotoğraf çekebilmek için gözaltılar yapılıyor, arka kapıdan salınıyorlar. Bu arada Maden-İş’in hazırladığı raporda çok açık ifadeler var.

Çalışmaların yığma alanında 36’ıncı kata kadar çıkabileceği söyleniyor ancak 18’inci kattan sonrasının risk artışı biliniyor. İşçiler, uzmanlar konuyla ilgili en fazla 25’inci kata çıkmanın makul olduğunu söylüyorlar. 13 Şubat’ta yığma alanında 33 kat bulunuyor.

Şimdi buna kaza demek gerçekten mümkün değil. Buna sadece ihmalkarlık demek gerçekten mümkün değil, burada, çok açık kar hırsı var. Burada para var, burada sırf 3-5 kuruş daha fazla para kazanabilmek için emekçileri ölüme gönderen bir anlayış, emekçilere ölümü gören reva gören bir anlayış var.

Bugün Türkiye’nine n acil gündemlerinden birisi budur. BU konu gündeme gelmesin diye bağırıyorlar, çağırıyorlar, kendilerini yırtıyorlar ama biz konuşacağız. BU halk, işbirlikçiliğinizin, failliğinizin, katilliğinizin unutturulmasına izin veremeyecek, konuşacak.

Sırf bu milletin çocuklarını öldürebilmek için büyüten bir iktidarla karşı karşıyayız. Onlar refah içinde, huzur içinde şatafat içinde yaşasın diye bu memleketin varlıklarını sülalelerine ihalelerle gemiciliklerle ceplerine indirsin semirsin diye maden patronları servetlerine servet katsın diye bu memleketin çocuklarını ölüme gönderiyorlar. Ama bu böyle gitmeyecek. Bu düzen sonsuza kadar sürmeyecek.

BAŞ: TİP'İN DERDİ İHALELER PLAN TADİLATLARI OLAMAZ

TİP’in belediyeyi kazandığı yerde TİP’in derdi ihaleler, plan tadilatları filan olmaz. TİP’in derdi o ilçeyi herkes için güvenilir bir yuva haline getirmek, o ilçeyi bir kadın, bir genç, bir emekli, bir engelli için yaşanabilir kılmak o ilçeyi bir işçi kenti kılmak olur.

MURAT KURUM'UN İSTANBUL ADAYLIĞINA İLİŞKİN

İliç’teki madenden depremde yıkılan kentlere kadar insanlarımızı katliamlara kurban eden bu izinleri veren Murat Kurum utanmadan büyük bir deprem bekleyen İstanbul’u yönetmeye aday oluyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA TEPKİ: HİÇ YÜZÜ KIZARMIYOR

Hatay’da yıkılıp on binlerce insanımıza mezar olan binaların imar izinlerinin altında imzası olan ve Hatay halkının depremin ilk günlerinden beri tepkisini açıkça gösterdiği Lütfü Savaş hiç yüzü kızarmadan lüks konvoylarla küstahlık yaparak aynı koltuğa aday oluyor.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem