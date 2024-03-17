TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti: Göz yummayacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da CHP tarafından yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a alternatif olarak yarışa soktukları eski futbolcu Gökhan Zan'dan desteklerini çektiklerini açıkladı.

6 Şubat 2023'teki depremde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen Savaş, kamuoyundaki tepkilere rağmen gel - gitli bir sürecin ardından 'anketler' gerekçe gösterilerek yeniden ana muhalefetin adayı olmuştu.

Listelerin kesinleştiği son güne dek CHP'ye "Adayınızı değiştirin, fedakarlığa hazırız" şeklinde özetlenebilecek çağrılarını sürdüren TİP, kararın kesinleşmesi üzerine muhalif seçmenin çaresiz kalmaması adına felaketin yaşandığı dönem kentin sesini duyurma çabasıyla öne çıkan Zan'ın adını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmişti.

Ancak bu akşam itibariyle yeni bir gelişme yaşandı. Parti, resmi sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajla Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu:

'ASLA TASVİP ETMEYECEĞİMİZ İLİŞKİLERE GİRDİĞİNE DAİR İDDİALAR TARAFIMIZA ULAŞTI'

"Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

'EN UFAK BİR ŞAİBENİN VARLIĞINA BİLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz."