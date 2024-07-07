Ticaret Bakanı'ndan Gündem Yaratacak 'Afgan' Çıkışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sabah gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'deki Afgan sığınmacıların ülkeyi terk etmeleri durumunda hayvancılık sektörünün tamamen sona ereceğini savundu.

Türkiye'deki sığınmacı politikalarına yönelik artan tepkilerin ardından Bakan Bolat'ın 'Afgan' açıklaması gündem oldu.

'AFGANLAR GİDERSE HAYVANCILIK KALMAZ'

Afgan sığınmacıların ülkedeki istihdamda önemli bir role sahip olduğunu belirterek, onların gitmesi durumunda tarım ve hayvancılık sektörlerinin tamamen çökebileceği belirten Bolat, "Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" dedi.