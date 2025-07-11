Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına Bakan Tunç'tan İlk Açıklama: 'Yapacak Çok İşimiz Var'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından bir açıklama yaptı. Tunç, terör örgütünün silahlarını bırakarak yakmasını "'Terörsüz Türkiye' idealimize giden yolda en önemli adımlardan biri" olarak niteledi.

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Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına Bakan Tunç'tan İlk Açıklama: 'Yapacak Çok İşimiz Var'
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Terör örgütü PKK’nın bugün silah bırakmaya başlamasıyla ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan da bir açıklama geldi. Tunç, “Yıllardır ülkemizin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakması, “Terörsüz Türkiye” idealimize giden yolda en önemli adımlardan biridir” ifadelerini kullandı.

Tunç açıklamasında, bundan sonraki süreçte de yapılacak çok işin olduğunu, "Kökleri en derinde olan ulu bir çınarın dallarıyız. Bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artıracağız, kuvvetlendireceğiz" ifadeleriyle anlattı.

Tunç, açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

Yıllardır ülkemizin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakması, “Terörsüz Türkiye” idealimize giden yolda en önemli adımlardan biridir. Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır.

Emperyalistler ve taşeronları tarafından aziz milletimizin arasına sokulan ayrımcılık fitnesi; Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu ve aziz milletimizin dirayetiyle sökülüp atılmaktadır. Terör belasından kurtulan Türkiye artık enerjisini istikrara, kalkınmaya ve refaha harcayacaktır.

Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakmasıyla birlikte gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke bırakmanın onurunu hep birlikte yaşayacağız. Kökleri en derinde olan ulu bir çınarın dallarıyız. Bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artıracağız, kuvvetlendireceğiz.

“Terörsüz Türkiye” hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edecek; her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye’yi kardeşlik ruhuyla geleceğe taşıyacağız.

Vatan, bayrak, millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehadete yürümeyi göze alan tüm gazilerimize gösterdikleri fedakârlıklar için saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. “Terörsüz Türkiye” hedefimizin gerçekleşmesi yolunda “önce Türkiye, önce milletimiz” diyerek gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere emeği ve gayreti bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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