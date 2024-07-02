Tepkilere yol açan paylaşımın ardından Batuhan Çolak gözaltına alındı

Gazeteci Batuhan Çolak, Suriye’de Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar sonrasında bir video paylaşmış ve o video olay olmuştu. Batuhan Çolak'ın o paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Tepkilere yol açan paylaşımın ardından Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı isimli haber sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video sebebiyle gözaltına alındı.

Batuhan Çolak geçtiğimiz yıl da tutuklanmış ve uzun süre cezaevinde tutuklu kalmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Batuhan Çolak, Suriye’de Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar sonrasında bir video paylaştı.

Kısa süre sonra videoyu silen Çolak’ın paylaştığı görüntülerde, “Türk askerine ÖSO Bayrağı öptürdüler” açıklaması bulunuyordu.

Sosyal medyada tartışılan görüntüler sonrasında Batuhan Çolak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çolak, geçtiğimiz yıl 'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş sonrasında serbest kalmıştı.

Son Güncelleme:
Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu "Görüşmekten imtina etmeyiz"
Ahmet Naci Aytemiz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli yakalandı Ahmet Naci Aytemiz cinayetinde yeni gelişme
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!
Oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptırdı Ünlü oyuncu DNA testi yaptırdı