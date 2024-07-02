Tepkilere yol açan paylaşımın ardından Batuhan Çolak gözaltına alındı
Gazeteci Batuhan Çolak, Suriye’de Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar sonrasında bir video paylaşmış ve o video olay olmuştu. Batuhan Çolak'ın o paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Aykırı isimli haber sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video sebebiyle gözaltına alındı.
Batuhan Çolak geçtiğimiz yıl da tutuklanmış ve uzun süre cezaevinde tutuklu kalmıştı.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Batuhan Çolak, Suriye’de Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar sonrasında bir video paylaştı.
Kısa süre sonra videoyu silen Çolak’ın paylaştığı görüntülerde, “Türk askerine ÖSO Bayrağı öptürdüler” açıklaması bulunuyordu.
Sosyal medyada tartışılan görüntüler sonrasında Batuhan Çolak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çolak, geçtiğimiz yıl 'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş sonrasında serbest kalmıştı.
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