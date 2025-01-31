Teğmenlerin İhracına Siyasilerden Tepki Yağıyor: 'Tarih Sizi Affetmeyecek!'

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler kamuoyunda büyük ses getirmişti. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, ve disiplin amirlerinin TSK'dan ihraç edildiklerini açıkladı.

KARARA ŞERH DÜŞEN KOMUTANLAR OLDU

Teğmenler hakkındaki karar, oybirliği ile değil oy çokluğuyla alındı. Kararı 9 YDK üyesi oybirliğiyle vermedi. Karara şerh düşen komutanlar oldu.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

İhraç kararının ardından siyasi isimlerden de alınan karar tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla karara tepki gösterdi.

"TARİHE UTANÇLA GEÇECEK BİR KARAR DAHA"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar için "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" değerlendirmesinde bulundu. İmamoğlu, teğmenlerin yanlarında olduklarını ve yalnız bırakmayacaklarını da ifade etti.

İmamoğlu, paylaşımında "“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihe utançla geçecek bir karar daha.



“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2025

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise alınan karara tek cümleyle tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" paylaşımında bulundu.

“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) January 31, 2025

'ATATÜRK DÜŞMANI ZİHNİYETİN DİLE GELMİŞ HALİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, de ihraç kararına tepki gösterdi. CHP Lideri, şunları kaydetti:

"İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir. Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız.

'HESABINI SORACAĞIZ'

Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız. Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız."

'TARİH SİZİ AFFETMEYECEK'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Başarır'ın paylaşımı şöyle:

“Atatürk'ün izinden yürüyen ve Harbiyeli ruhu taşıyan subayları olmaktan bir adım geri gitmeyen teğmenleri, Mustafa Kemal’in askerlerini ordudan ihraç edenler, milletin vicdanında asla hüküm giydiremez. Bu karar, Cumhuriyet’in özüne, Atatürk’ün mirasına açık bir saldırıdır. Hukuki garabetlerle gündemi değiştirmeye çalışanlar bilsin ki, biz bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Tarih sizi affetmeyecek.”

'ATATÜRK'Ü MİLLETİN GÖNLÜNDEN SİLEMEYECEKSİNİZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Karabat şu ifadeleri kullandı:

"En başarılı teğmenlerimizin 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dedikleri için TSK’dan ihraç edilmesi her şeyden önce gazi ve şehitlerimize büyük saygısızlıktır. Tarih bu ihraçları da bu ihraçlara imza atanları da unutmayacak! Ne yaparsanız yapın, Atatürk’ü milletimizin gönlünden silemeyeceksiniz!”

Kaynak: Haber Merkezi