TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Meclisin 30 Temmuz 2024 salı günü kapanmasına ve 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00’te açılması yer aldı.
Resmi Gazete'deki kararla 30 Temmuz'da tatile giren TBMM, iki ay sonra 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00'te açılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
“Türkiye Büyük Millt Meclisi’nin, 30 Temmuz 2024 salı gününden başlamak ve 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul’un 27 Temmuz 2024 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.”
Kaynak: ANKA
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