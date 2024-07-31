TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Meclisin 30 Temmuz 2024 salı günü kapanmasına ve 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00’te açılması yer aldı.

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TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'deki kararla 30 Temmuz'da tatile giren TBMM, iki ay sonra 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00'te açılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Türkiye Büyük Millt Meclisi’nin, 30 Temmuz 2024 salı gününden başlamak ve 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul’un 27 Temmuz 2024 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.”

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Kaynak: ANKA

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TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de