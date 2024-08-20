TBMM'de 'Yapay Zeka' Komisyonu Kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. Komisyonda yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmediği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapılacak.

TBMM'de 'Yapay Zeka' Komisyonu Kurulacak

1 Ekim tarihine kadar tatilde bulunan TBMM'de, yeni yasama dönemine yönelik hazırlıklar sürüyor. 29'ncu Yasama Dönemi içerisinde görüşülmesi planlanan kanun tekliflerinin yanı sıra yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda her partiden milletvekili bulunacak. Araştırma Komisyonu; yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmemesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapacak.

RAPOR HAZIRLANACAK

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun kurulması, ilk kez TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın, Google yetkililerinin sunum yaptığı toplantıda, "Yapay zeka konusunda, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili çalışmalar var" şeklindeki ifadesiyle ilk kez gündeme geldi. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye'de bulunan yapay zeka şirketlerinin temsilcileri, akademisyenler, bilişim uzmanları ve konuyla ilgilenen uzmanları toplantılara davet ederek bilgi isteyecek. Belli bir süreyle çalışması planlanan araştırma komisyonu, çalışmalarını tamamlanmasının ardından yapay zeka ile ilgili rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporun kanun teklifine dönüşüp dönüşmeyeceğine ise daha sonra karar verilecek.

Kaynak: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'da Çiftçilerle Buluştu: 'Felaketin Mimarı Recep Tayyip Erdoğan' İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'da Çiftçilerle Buluştu
Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz
AKP’nin Masasında Kimseyle Paylaşılmayan Anket: Giden Seçmen Geri Gelmiyor Giden Seçmen Geri Gelmiyor, Kararsızların Dönüşü Zor
CHP'den Can Atalay Kararı: Meclis'in Olağanüstü Toplantıya Çağrılması Sağlanacak 'Meclis'in Olağanüstü Toplantıya Çağrılması Sağlanacak'
O Saat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde: Binlerce Firma Konkordato Talebinde Bulundu Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde
E-5 Karayolunda Her Gün Kilometrelerce Yürüyen Adam Evinde Ölü Bulundu İstanbul'un 'Yürüyen Adam'ından Acı Haber