TBMM'de kadınlardan uzak yer istediler: HÜDA-Par'lı vekillerin talebi kabul edilmedi

AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA-Par'lı milletvekillerinin kadınlardan uzak kat ve oda talep etmelerine yönelik tepkiler büyüyor. Gazeteci Altan Sancar bu talebin kabul görmediğini ve TBMM'de başka formüller aranabileceğini yazdı.

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TBMM'de kadınlardan uzak yer istediler: HÜDA-Par'lı vekillerin talebi kabul edilmedi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeniden şekillendi. Seçim sonuçlarının kesinlik kazanmasının ardından Meclis'te vekiller kayıtlarını yaptırırken, yemin törenine de kısa bir süre kaldı. Yeni Meclis bileşimine göre milletvekillerinin odaları da tekrardan düzenleniyor.

AKP listelerinden milletvekili seçilen, kadınlara bakış açılarıyla tepki HÜDA-Par'lı isimler hakkında tartışmalar sürerken HÜDA-Par'lı vekillerin kadınlardan uzak bir kat talep etmeleri yeni bir skandala yol açtı. 

Gazeteci Altan Sancar, AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA-Par'lı milletvekillerinin aynı katta ve kadın çalışan istememe taleplerinin karşılanmadığını yazdı.

Altan Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HÜDA-Par'lı vekillerin talepleri hakkında meydana gelen gelişmeleri yazdı.

Gazeteci Altan Sancar'ın paylaşımları şöyle oldu:

"HÜDA-PAR'LI VEKİLLERİN TALEPLERİ KABUL GÖRMEDİ"

"Meclis’e giren HÜDA-PAR’ın milletvekillerinin aynı katta olmak istediği ve katta kadın çalışan istemedikleri söylenmişti. Üç vekilin odası belirlendi ve tamamı farklı katlarda ve tabii ki kadın çalışanlar görevlerine devam ediyor. Bu aşamada talepleri kabul görmedi.

Talepleri ancak başka vekiller ile anlaşıp oda değiştirerek aynı koridorda toplanmalarıyla mümkün olabilir. Ancak Meclis işleyişinde kadın çalışanların bir katta/koridorda görev almamaları gibi bir uygulamanın olması Anayasa'ya ve mevzuata aykırı. Hüda-Parlılara nasıl bir formül bulunacak veya bulunacak mı? Takip ediyoruz.

Bir noktayı netleştirelim: Ben talep oldu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Talebin olduğu başka siyasiler tarafından söylenmişti, ama böyle uygulama gerçekleşmedi diyorum."

 
 
 
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