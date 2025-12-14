TBMM'de Bütçe Maratonu… Görüşme Takvimi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri 8 Aralık’ta başladı ve belirlenen programa göre 14 gün sürecek. Resmî tatiller de dahil olmak üzere aralıksız devam edecek toplantılarda Genel Kurul, günlük gündem maddelerini tamamlayana kadar çalışacak.

Bütçe süreci, TBMM Genel Kurulu’nda 21 Aralık Pazar günü bütçenin tamamı üzerinden yapılacak konuşmalar ve oylamalarla sona erecek. Görüşmeler sırasında Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyecek ve siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Bugünkü oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçeleri ele alınıyor. Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversitenin bütçeleri de bugünkü görüşmeler kapsamında değerlendiriliyor. Yarın İçişleri ve Hazine Bakanlıklarının bütçeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sigortacılık ile Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bütçeleri görüşülecek.

16 Aralık Salı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün bütçeleri de bu oturumda müzakere edilecek.

17 Aralık Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Bu oturumda ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bütçeleri ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Genel Kurul’da sunum yapacak.

18 Aralık Perşembe: 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ilk sekiz maddesi oylanacak, 19 Aralık Cuma günü ise kanunun kalan yedi maddesi görüşülerek oylamaya sunulacak. 20 Aralık Cumartesi günü 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin daha önce oylanmamış maddeleri ele alınacak.

Bütçe maratonu, 21 Aralık Pazar günü Genel Kurul’da bütçenin tamamı üzerinden yapılacak konuşmalar ve oylamalarla sona erecek.

Kaynak: AA