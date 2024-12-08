TBMM'de 12 Günlük Bütçe Maratonu Yarın Başlıyor

9 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’nda başlayacak bütçe görüşmelerinin ilk günü, bütçenin tümü üzerindeki değerlendirmelerle geçecek. Görüşmelerde yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına sunum yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmeleri yönetecek. AKP adına Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala konuşmalar gerçekleştirecek.

5 LİDER KÜRSÜDE OLACAK

Siyasi partiler adına yapılacak konuşmalarda, muhalefet liderlerinin bütçe hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan konuşma yapacak. Bu oturumda, geçtiğimiz ay Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Mahmut Arıkan’ın ilk bütçe konuşması olması açısından da dikkatler üzerinde olacak.

BAHÇELİ KÜRSÜYE ÇIKMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2013 yılından bu yana Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkmama geleneğini bu yıl da sürdürecek. Bahçeli’nin yerine bütçe konuşmalarını MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç yapacak. Bahçeli ise bu konuşmaları yerinden takip edecek.

MECLİS'TE YOĞUN TAKVİM

Bütçe maratonu boyunca, her gün farklı bakanlıkların bütçeleri ele alınacak. Özellikle Suriye’deki gelişmeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri 10 Aralık Salı günü yoğun bir ilgiyle izlenecek. Aynı gün, tartışmaların odağındaki bir diğer kurum olan Adalet Bakanlığı bütçesi de görüşülecek. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ise 13 Aralık Cuma günü ele alınacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinin, Genel Kurul’daki en yoğun tartışmaların yaşanacağı başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Bütçe görüşmeleri sürerken, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret görüşmeleri de bu hafta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapacak. Komisyonda işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

ZİYARETÇİ GİRİŞİ KISITLANACAK

Bütçe maratonu boyunca Meclis’e ziyaretçi girişi yasak olacak ve grup toplantıları yapılmayacak. Bu tedbir, görüşmelerin kesintisiz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla alındı.

GÜNDEM HAREKETLİ OLACAK

Bütçe görüşmeleri sürerken, siyaset kulisleri de hareketli olacak. DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde gündeme gelebilecek mesajlar, siyasi tartışmaların bir diğer önemli başlığı olarak öne çıkıyor.

2025 yılı bütçe görüşmelerinin yoğun mesaisinde, ülke gündemini şekillendirecek önemli tartışmalar yaşanması bekleniyor. Gözler, Meclis’ten çıkacak kararlarda olacak.

Kaynak: AA