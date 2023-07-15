TBMM tatile girdi!

Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin gündeminde memur maaş zammı ve MTV düzenlemesi gibi önemli konular yer aldı.

Bu kapsamda memur maaş düzenlemesi ve MTV düzenlemesi gibi önemli konuların yasalaşması sonrası TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

BAZI KOMİSYONLAR ÇALIŞACAK

Öte yandan TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 13 Temmuz'da yapılan 15'inci birleşiminde alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem