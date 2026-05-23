TBMM Kaynakları, Özel'in Grup Başkanı Seçilmesini Yorumladı: 'Bu Konuda Meclis'in Yetkisi Yok'

CHP’de 'mutlak butlan' tartışmaları sürerken Özgür Özel’in TBMM Grup Başkanı seçilmesi ve Meclis’e yapılan bildirimlerin hukuki dayanağı gündeme geldi. Meclis kaynakları, sürecin parti tüzüğü kapsamında yürüdüğünü ve Meclis’in sınırlı yetkiye sahip olduğu vurguladı.

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, Meclis'teki grup toplantısında 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla partisinin TBMM Grup Başkanı olarak seçildi. Gazeteci Hacı Yakışıklı, TBMM kaynaklarının tv100’e özel açıklamalarını Başak Şengül ile Doğru Yorum programında aktardı. Hacı Yakışıklı’nın aktarımları şöyle:

* Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilme yöntemi CHP'nin kendi tüzüğü ile ilgilidir. Parti tüzüğü Meclis Grubu'na ayrı statü veriyor. İstedikleri yerde toplanabilirler. Toplantının kapalı veya açık olması grup kararıdır.

* Bütün parti toplantılarında gündeme ekleme yapılabilir.

* Partinin TBMM Grup Başkanı'nın kim olduğunu Meclis'e Grup Başkanvekili bildirir. Burada Ali Mahir Başarır bildirmiştir. Ali Mahir Başarır, Grup Başkanvekili olarak TBMM'ye her türlü bildirim hakkına sahiptir.

* Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e, 'Genel Başkan olduğunu' bildirerek kayıtların düzeltilmesini istemiştir.

'BU KONUDA MECLİS'İN YETKİSİ YOKTUR'

* Partilerde kimin Grup Başkanı olacağı ve nasıl seçileceği hususunda Meclis'in takdir yetkisi yoktur. Meclis, kim bildirildiyse onu kabul eder.

* Parti tüzüğünü değerlendirme işi TBMM'nin değil, mahkemelerin yetkisindedir.

* Parti Genel Başkanı'nın gruptaki herkese talimat verme hakkı vardır. Grup Başkanı'na talimat verme yetkisi Genel Başkan'ındır. Genel Başkan milletvekili değilse TBMM Genel Kurulu'na giremez. Komisyon çalışmalarına katılamaz. Ancak partisinin grup toplantısına girer ve grubu yönetebilir.

* Resmi durumda Kemal Kılıçdaroğlu parti grubuna her türlü talimatı verebilir.

'KÜRSÜ İŞGALİNE GİRER'

* Genel Başkan'ın Parti grubunda Meclis kürsüsüne çıkarılmaması fiili bir durum oluşturur, kürsü işgaline girer.

* Genel Başkan talimatına rağmen herhangi bir çatışma fiili durumdur.

* Genel Başkan tarafından Grup Başkanı'na "Grubu yönet, gündemi takip et, konuşmayı ben yapacağım" diyebilir.

