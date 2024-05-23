TBMM İliç Maden Kazası Komisyonu'nda 'siyanür' tartışması: Muhalefetten uzmanlara sert tepki

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda altın madenciliği ve siyanürün insan ve çevreye etkileri tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler, altın madenciliğinin önemini ve siyanürün insan ve çevreye zarar vermeyeceğini savundu. Sunumda siyanürün "kanser yapıcı etkisi olmadığını" ve "kanserojen olmayan D Grubu bileşenleri arasında" yer aldığını ifade edildi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uzmanların siyanürü "can Erzincan'ın tulum peyniri gibi" anlattığını ve bölgenin risklerini görmezden geldiğini savundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise siyanürün toprağa karışmasının ardından zararlı kimyasallar açığa çıkarma ihtimalini gündeme getirerek maden şirketinin bakış açısını eleştirdi.

'KANSER YAPICI ETKİSİ YOKTUR'

Uzmanların altın madenciliğinin önemi ve siyanürün insan ve çevreye zarar vermeyeceğine ilişkin açıklamaları muhalefet milletvekillerin eleştirilerine sebep oldu.

“Altın Madenciliğine Genel Bakış 13 Şubat 2024 Tarihli Maden Kazası Geçici ve Kalıcı Depolama Alanlarının Değerlendirilmesi Çözüm Önerileri” başlıklı sunumda siyanürün “Kanser yapıcı etkisi yoktur, kanserojen olmayan D Grubu bileşenleri arasındadır” ifadeleri yer aldı.

'SİYANÜRÜ CAN ERZİNCAN'IN TULUM PEYNİRİ GİBİ ANLATIYORSUNUZ'

Sarıgül: "Canım Başkanım, sizin demokrasi anlayışınıza, hoşgörünüze gerçekten çok teşekkür ediyoruz ama canım hocalarım da siyanürü o kadar güzel anlatıyorlar ki yani siyanürün sanki doğaya, çevreye hiçbir zararı yok. Biraz da Hocam, şu bölünmeyi de anlatırsanız, 'Orası böyledir ama şu da şöyle olur, şunu yaparsak da… Burada onları da duymak istiyoruz. Siyanürü can Erzincan’ın tulum peyniri gibi anlatıyorsunuz, kurban olayım."

Kaynak: ANKA