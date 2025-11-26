TBMM Heyeti İmralı’da Ne Konuştu? İşte 3 Saatlik Görüşmenin Perde Arkası…

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan 3 üyenin İmralı’ya yaptığı ziyaretlerle ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte görüşmenin öncesi ve sonrası hakkında öne çıkan bilgiler…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kritik bir karara imza atarak üç milletvekilinden oluşan bir heyetin İmralı Cezaevi’ne gitmesini kararlaştırdı. Heyetin tarihi ve merakla beklenen ziyareti gerçekleştirildi.

Heyet, dün saat 11.00 civarında İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya hareket etti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından saat 16.00 civarında İstanbul’a geri döndü.

3 SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME

İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelen heyet, yaklaşık 3 saat süren toplantıda silah bırakma sürecini, sürecin kapsadığı kişiler ve yapıları ile Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.

ÖN HAZIRLIKLAR İKİ KURUM TARAFINDAN YAPILDI

Heyetin ziyaretinden önce, İmralı Ceza İnfaz Kurumu ile bağlı olduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ve MİT gerekli hazırlıkları tamamladı. Heyeti, iki kurumun yetkilileri karşılayarak sürecin sorunsuz işlemesini sağladı.

TUTANAKLAR TUTULDU, NOTLAR ALINDI

Görüşme sırasında MİT’in imkanlarıyla tutanak tutuldu, milletvekilleri de kendi notlarını aldı. Ziyaretin ardından heyet, İstanbul’a dönerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kamuoyu ile paylaşılan açıklamada sürecin detaylarına dair bilgiler verildi.

TUTANAKLAR KAMUOYUNA SUNULABİLİR

Heyetin notları ve tutanakları, komisyon toplantısında ele alınacak. Ziyarette öne çıkan bazı mesajların kamuoyuna açıklanması da gündemde. Komisyon, elde edilen bilgiler doğrultusunda sonraki adımları belirleyecek.

