TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı!
TBMM Genel Kurulunda, AKP'nin, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, yeni dönemin milletvekillerini tebrik ederek, "100'üncü yılına girdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden ikisini bir kere daha altını çizerek ifade etmek isterim.
Bunlardan biri, bu Meclis hem kurucu Meclise sahip olan, birinci Meclis olarak söylüyorum kurucu Meclistir hem de devleti kuran bir Meclistir. Sadece demokrasinin, sadece milli iradenin tecelli ettiği bir mekan olmanın ötesinde, en zor şartlarda, milli mücadele şartlarında bağımsızlığını elde etmiş olan bir millet olarak, kurucu Meclis, Türkiye'de devleti kuran bir Meclis olarak tarihe geçmiştir" dedi.
GRUP ÖNERİLERİ KONUŞULDU
Genel Kurul'da Meclisteki Başkanlık Divanı'ndaki üye sayılarının partilere göre dağıtılmasıyla ilgili grup önerileri görüşüldü. Genel Kurul'da İYİ Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı'nın, Başkan dahil 21 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımına ilişkin önerileri ayrı ayrı okundu. İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin bu yöndeki grup önerileri kabul edilmedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, öneri üzerinde yerinden yaptığı konuşmada, TBMM Başkanlık Divanı'na ilişkin dağılımın, Anayasa'ya aykırılık yönünden tartışılması gerektiğini söyleyerek, "İYİ Parti'nin ve grubumuzun önerilerinin Anayasa'ya aykırı olmadığını değerlendirdiğimizden usul tartışması açmadık. Bu aşamada söz hakkını bu niyetle kullanmıyoruz" dedi.