TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı!

Bunlardan biri, bu Meclis hem kurucu Meclise sahip olan, birinci Meclis olarak söylüyorum kurucu Meclistir hem de devleti kuran bir Meclistir. Sadece demokrasinin, sadece milli iradenin tecelli ettiği bir mekan olmanın ötesinde, en zor şartlarda, milli mücadele şartlarında bağımsızlığını elde etmiş olan bir millet olarak, kurucu Meclis, Türkiye'de devleti kuran bir Meclis olarak tarihe geçmiştir" dedi.