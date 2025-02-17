Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol Gözaltına Alındı
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla belediye binasından gözaltına alındı. Erol, ifade vermesi için emniyete götürüldü.
31 Mart Yerel Seçimleri'ni kazanıp mazbatasını aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından indirdiği görüntüler gündem olan Bitlis Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması başlatılmıştı.
BELEDİYE BİNASINDAN ALINDI
Mümin Erol'un, bugün bu soruşturma kapsamında belediye binasından gözaltına alındığı öğrenildi. Erol'un emniyette ifade verdiği belirtildi.
Yerel seçimlere DEM Parti listesinden katılan Mümin Erol, oyların yüzde 48.52'sini alarak seçimi kazanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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