Erdoğan’ın avukatını neden tehdit etti? FETÖ Borsası iddialarının olduğu silahlı saldırıda iddianame çıktı

Türkiye, mafyaların yaptığı itirafları konuşuyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in açıklamalarının ardından benzer yöntemlerle paylaşımlarda bulunan Muhammet Yakut, açıklamalarında AKP’li birçok kişiyle ilgili iddialarda bulundu.

Hakkında çeşitli suçlamalar bulunan ve “ticaret yaptığı” söylenen Yakut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca avukatlığını yapan ve yine Erdoğan’ın avukatlarından Ahmet Özel ile Lexist adlı hukuk bürosu olan Mustafa Doğan İnal ile ilgili konuştu.

Yakut, Mustafa Doğan İnal’ın da bulunduğu konvoya yapılan saldırıdan bahsetti. Peki neydi o saldırı, sonrasında neler yaşanmıştı?

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI: MUSTAFA DOĞAN İNAL VE DAVUT GÜL’ÜN OLDUĞU KONVOYA SİLAHLI SALDIRI

Mustafa Doğan İnal’ın, 20 Haziran 2022’de, Gaziantep’te halasının cenazesine gittiği sırada Oğuzeli İlçesi’nin Güveçli Köyü yakınlarında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradığı iddiası, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.

Saldırı, İnal’ın akrabası olduğu bildirilen Yılmaz Öztürkmen tarafından gerçekleştirildi. İnal’ın halasının cenazesine gittiği ve saldırıya uğradığı konvoyda Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB Başkan Yardımcısı Özgür Özdağlı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak’ın olduğu bildirildi.

FETÖ BORSASI İDDİALARINDA KİMLER VAR? “SAVCI İFADELERİ TUTANAĞA GEÇİRMEDİ”

Olayın ardından kısa sürede Yılmaz Öztürkmen, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öztürkmen’in 4 günlük gözaltı sürecinde yaşananlar ise dikkat çekiciydi. Avukatların ifadelerine göre, Öztürkmen, Mustafa Doğan İnal’ın da adının karıştığı FETÖ Borsası’na dair isimleri savcılık işlemleri sırasında beyan etti. Ancak savcılık, Öztürkmen’in ifadelerini tutanağa geçirmedi.

Basına yansıyan iddialara göre, savcıya “tutanağa geçirmeme” talimatını Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı vermişti. İddialardan bir diğeri de Mustafa Doğan İnal’ın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı’nın da adının karıştığı FETÖ Borsası’nda yer aldığıydı.

Yılmaz Öztürkmen, ifadelerinin savcı tarafından tutanağa geçirilmemesi üzerine susma hakkını kullandı. Savcı, Öztürkmen’i tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Öztürkmen ve avukatları hakime verdikleri ifadede savcılığa sundukları beyanı tekrarladı. İddialara göre hakimlik de savcı gibi “FETÖ Borsası ve mala çökmeyle” ilgili verilen isimleri tutanağa geçirmek istemedi.

Saatler süren sorgunun ardından Öztürkmen’in avukatları konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada söz konusu iddialardan bahsedildi ve Öztürkmen’in ifadelerinin kayda geçirilmemesinin arkasında, Şili fahri konsolosu da olan Özgür Özdağlı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ve MHP Milletvekili Sermet Atay’ın olduğunu iddia edildi.

Bu süreçte, Yılmaz Öztürkmen’in akrabası Mustafa Doğan İnal ile “akçeli ilişkileri” olduğu aralarındaki anlaşmazlık sonrasında “Öztürkmen’in ipe götürüldüğüne” dair iddialar ortaya çıktı.

İfadeleri adli makamlarca tutanağa geçirilmeyen Öztürkmen, dört günlük gözaltı sürecinin ardından Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

10 AY SONRA İDDİANAME ÇIKTI: MUSTAFA DOĞAN İNAL’IN HALASININ CENAZESİNDEN BAHSEDİLDİ, İNAL’DAN BAHSEDİLMEDİ

Yaklaşık 10 aydır tutuklu olan Yılmaz Öztürkmen’in de aralarında olduğu 13 şüpheli hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tuncer tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma, 26 Mayıs 2023’te görülecek.

İddianamede, Yılmaz Öztürkmen’in suç örgütü lideri olduğundan bahsedildi ve şüpheliler hakkında yağma, mala zarar verme ve silahlı suç örgütüne yardım etme suçlamalarından 50 yılı aşkın hapis cezası istendi

İddianamede müşteki olarak, Öztürkmen’in savcılık ifadesinde ismini verdiği ancak tutanağa geçirilmediğinin söylendiği Özgür Özdağlı ve Emrah Özdağlı müşteki olarak yer aldı. Ancak iddianamede ne Gaziantep Valisi Davut Gül ne de Öztürkmen’in akrabası Mustafa Doğan İnal’dan bahsedilmedi.

Ancak iddianamede yer alan müşteki beyanlarında, konvoya yapılan saldırıyla ilgili satırlarda kritik bir kısım vardı. Müşteki N. U., saldırıyla ilgili ifadesinde, Başpınar OSB’de bulunan fabrikada makam şoförü olduğunu, “Patronunun isteği üzerine saat 15:30 sıralarında Karkamış ilçesi Soylu mahallesindeki cenaze törenine yemek götürmek üzere Gaziantep'ten yola çıktığını” söyledi.

Saldırının yapıldığı gün AKP İl Başkan Yardımcısı Abdurahman İnal'ın teyzesi Fatma Güzel’in cenazesi vardı. Fatma Güzel aynı zamanda Mustafa Doğan İnal’ın halasıydı. İnal’ın halasının, saldırının yapıldığı gün 20 Haziran’da Karkamış ilçesi Soylu mahallesinde cenaze töreni vardı. Yani, Naim Uçar’ın beyanında bahsettiği cenaze, İnal’ın halasının cenazesiydi.

SAVCILIK İDDİALARI ARAŞTIRMADI: SALDIRININ SEBEBİ NEYDİ?

Müşteki ve tanık beyanlarında konvoyun durdurulması ve silahlı saldırı anlatılırken, saldırının neden yapıldığına dair savcılık makamının herhangi bir sorgu ve tespitinin yer almaması dikkat çekti.

Peki, Yılmaz Öztürkmen Mustafa Doğan İnal’ın halasının cenazesine giden konvoya neden saldırdı, savcılık neden sebeplerini araştırmadı?

Olaydan aylar sonra neden Muhammet Yakut adlı kişi bu saldırıyı gündeme getirdi ve İnal’ı tehdit edip “İlk Metin Güneş ile seni vuracağım” diyerek tehdit etti?

Kaynak: Gerçek Gündem