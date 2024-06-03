Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı!

Eski başbakanlardan Tansu eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çiller için bugün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KİLYOS MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Çiller’in cenazesinin Kilyos Mezarlığına defnedildi.

"SABIRLAR DİLİYORUM"

Cenaze namazı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde eşi Tansu Hanım Başbakanlığı ile ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerdeki uzun bir süre rahatsızlığı oldu. Bizlerde ondan ülkemiz için elde ettiği imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Buradan uğurlarken hep beraber bir Fatiha da biz gönderelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA