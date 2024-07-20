Suruç Katliamı'nın 9. Yılı: 'Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi'

Kadıköy Kaymakamlığı bugün Saat 18:00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılacak olan Suruç Katliamı anması gerekçesiyle Kadıköy'de 1 günlük eylem yasağı getirmesinin ardından Halitağa'da bir grup bir araya geldi. Yasağa rağmen Şanlıurfa Suruç’ta canlı bomba saldırısında 33 kişinin katledilmesinin yıldönümünde gerçekleştirilen törene Dem Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu katıldı.

Anma töreninde Figen Yüksedağ'ın mektubu okundu. Yüksekdağı'ın mektubunda Kobaneli çocukların değerleri ve ruhları yaşatılmaya devam edilirken, kaybedilenlerin umutları ve hayalleri de dile getirildi.

Mektuptan bazı kesitler:

''Gençlik örgütlerinin öncülüğünde sosyalist gençlerin politik idaresiyle 9 yıldır alanlarda özgür eylemlerin bağrında yaşatılıyor yeniden can buluyor 33 kuş yolcumuz. Tam da layık oldukları gibi özgürlük hareketinin ve düşlerin sonsuzluğunda. 'Ölürse ten ölür canlar ölesi' değil sözünü hatırlatır her yaşayan haklı kavga ve bitmeyen yolculuk. Canavarlara karşı insanlığı esarete karşı özgürlüğü savunanların yolculuğuydu onlarınki. Kobaneli çocukların kendi canlarını katarak yaşattılar bu değerleri, bu ruhu. Hep bizim çocuklardı. Kobane'de oyunları ve hayalleri yıkıntılar altında bırakanlar da onların ardından havarını duyup gidenlerde. Gittiklerinden beri umutlarını düşlerini özlemlerini ve emanetlerini büyütüyoruz. Boynumuzu hükmeden boynumuzun borcudur onlarda simgeleşen gençlik ateşini büyütmek.''

POLİSTEN EYLEMCİLERE MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, Halitağa'da gerçekleştirilen anma etkinliğinin haricinde bir grup genç eylemci farkı noktalarda bir araya geldi. Polis, gençlerin gerçekleştirdiği eyleme müdahale etti. İddiaya göre, en az 20 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem