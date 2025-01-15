Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas: Cumhurbaşkanı'ndan Teröre Karşı Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Suriye Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

TOPLANTIDA HAKAN FİDAN DA VARDI

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

SURİYE'DEN İLK ZİYARET

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yan sıra Savunma Bakanı ve İstihbarat başkanı da bir dizi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yapacak.

Kaynak: İHA