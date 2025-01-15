Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas: Cumhurbaşkanı'ndan Teröre Karşı Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti. Kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yer bulamayacağının altını çizdi.

Son Güncelleme:
Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas: Cumhurbaşkanı'ndan Teröre Karşı Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Suriye Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas: Cumhurbaşkanı'ndan Teröre Karşı Net Mesaj - Resim : 1

TOPLANTIDA HAKAN FİDAN DA VARDI

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas: Cumhurbaşkanı'ndan Teröre Karşı Net Mesaj - Resim : 2

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

SURİYE'DEN İLK ZİYARET

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yan sıra Savunma Bakanı ve İstihbarat başkanı da bir dizi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yapacak.

Şam’dan Türkiye’ye Tarihi Ziyaret: Heyet Ankara’ya GeliyorŞam’dan Türkiye’ye Tarihi Ziyaret: Heyet Ankara’ya GeliyorGüncel
Bakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile GörüştüBakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile GörüştüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Suriye
Son Güncelleme:
Meclis'te 'İğrenç' Polemiği... AKP'li Güler CHP Lideri Özel'e Yüklendi: 'Kimsin Sen?' AKP'li Güler CHP Lideri Özel'e Yüklendi, 'Kimsin Sen?'
1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin 1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin
CHP PM Toplandı, Ana Gündem Rıza Akpolat CHP PM Toplandı, Ana Gündem Rıza Akpolat
Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu? Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu?