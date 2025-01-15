Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Suriye Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.
TOPLANTIDA HAKAN FİDAN DA VARDI
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
SURİYE'DEN İLK ZİYARET
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyaret oldu.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yan sıra Savunma Bakanı ve İstihbarat başkanı da bir dizi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.
Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yapacak.
Kaynak: İHA
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