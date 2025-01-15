Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi.

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Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Suriye Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Kabul Etti - Resim : 1

TOPLANTIDA HAKAN FİDAN DA VARDI

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Kabul Etti - Resim : 2

SURİYE'DEN İLK ZİYARET

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yan sıra Savunma Bakanı ve İstihbarat başkanı da bir dizi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yapacak.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Suriye
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