Süreçte Yeni Aşama: 27 Şubat’ta İmralı’dan Yeni Mesaj Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı silah bırakma çağrısının yıldönümünde İmralı’dan yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor. Mesajın DEM Parti tarafından kamuoyuna duyurulacağı ifade ediliyor. tv100'de yer alan habere göre, İmralı’dan "Birinci aşama tamamlandı, ikinci aşama başladı" yönünde bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te yaptığı açıklamada, Öcalan’ın örgütün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesine yönelik süreç başlatıldı. DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi. Parti heyeti, 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde İmralı’da iki görüşme gerçekleştirdi. Bu süreçte siyasi partilerle de temaslarda bulunuldu.

27 Şubat’ta Öcalan, örgüte fesih çağrısı yaptı. 1 Mart’ta örgüt ateşkes ilan etti. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede fesih ve silah bırakma kararı alındı. 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde bir grup örgüt mensubu silahlarını imha etti. Geçtiğimiz hafta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürece ilişkin raporunu tamamladı. Rapor 47 oyla kabul edilirken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş metnin af niteliği taşımadığını açıkladı.