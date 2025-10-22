Süreçte Kritik Aşama! DEM Parti Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Görüşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partinin İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kısa süre içinde yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Bu görüşme, taraflar arasındaki üçüncü temas olacak. Heyette, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alacak. Görüşmenin Beştepe’de gerçekleşmesi bekleniyor.

13 YIL ARADAN SONRA TEMAS KURULMUŞTU

Adına 'Terörsüz Türkiye Süreci' denen yeni çözüm süreci kapsamında ilk temas 13 yıl aradan sonra 10 Nisan’da yapılmış, Pervin Buldan ve yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan’la Beştepe’de görüşmüştü. Ardından 7 Temmuz’da ikinci görüşme gerçekleştirilmiş, bu kez heyete Mithat Sancar da katılmıştı. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.

Kaynak: ANKA