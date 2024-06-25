Süleyman Soylu: Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında iftira atıldığını iddia ederek, açıklama yapacağını duyurdu.

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Süleyman Soylu: Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, hakkında "iftira" olduğunu ve açıklama yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız. Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu… Konu Süleyman Soylu olunca, yalanın altına yeminli düşmanlar ve sponsorlu işbirlikçiler hemen doluşsunlar. Şimdi detaylar geliyor" ifadelerini kullandı.

Halka 'Şimşek' vergileri çakarken, Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yıl vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüşHalka 'Şimşek' vergileri çakarken, Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yıl vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüşSiyaset

Yeni bir paylaşım yapan Soylu, bugün oğlunun sigorta şirketinin, 3 yıl boyunca vergi ödemediği ile ilgili habere yanıt verdi.

Soylu'nun oğluna ait sigorta şirketinin 3 yıl boyunca vergi ödemediği ve yüzde 4900 büyüdüğü belirtilmişti.

Soylu, paylaşımında habere tepki göstererek şu ifadeleri kaydetti:

"30 yıldır ailemiz sigortacı. Müşterilerimizle ve ana sigorta şirketleriyle tek bir ayıplı işimiz olmadı. Bahsedilen Esigortan 2021’de dijitalde (E-ticaret) hizmet vermek üzere kuruldu.

2021, 2022 ve 2023 Mayıs’a kadar hiç bir işlem yapmadı. Sadece yatırım yaptı. Dolayısıyla gelir olmadığı için vergi de olmaz. Dijital platformu da denemeler hariç 2024 yılında başladı. Esigortadan’da yazılım, ayrıca personel eğitimi ve altyapı yatırımları üç yıl boyunca devam etti.

Engin Sigorta ve Esigortan’da toplam çalışan sayısı 60, 2022 ve 2023 ödediği muhtasar ve SGK 11 MİLYON LİRA. Engin Sigorta’ya ait ödenen vergilere de aynı platformdan bakabilirsiniz.

Belki yayınlarsınız da…

Not: Gerçek rakamları yayınlasanız da, attığınız yalan tweetleri silseniz de iftiralarınız için hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Maalesef…"

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Süleyman Soylu Vergi
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