Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!

Aksoy Araştırma'nın bir önceki araştırmasına göre AKP Ekim-Aralık ayları arasında oyunu %4,8 artırmıştı. Son 1 aylık düşüş ise yüzde %1,2 olarak açıklandı.

Ankete göre partiler ve oy oranları şöyle oldu: