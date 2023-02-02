Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!
Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AKP'nin artış trendi durdu ve oy oranında düşüş başladı.
Aksoy Araştırma, Şubat ayının ilk günlerinde Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AKP'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendi durdu ve son 1 ay içerisinde gerileme başladı.
Aksoy Araştırma'nın bir önceki araştırmasına göre AKP Ekim-Aralık ayları arasında oyunu %4,8 artırmıştı. Son 1 aylık düşüş ise yüzde %1,2 olarak açıklandı.
Ankete göre partiler ve oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 33,3