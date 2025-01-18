Staj ve Çıraklık Mağdurlarının Hak Kayıpları Meclis Gündeminde

Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı hak kaybı Meclis’te gündeme getirildi. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yaptığı çağrıda, “Staj ve çıraklık sigortalılarının hakkını verin” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Kanko, iktidara yaptığı çağrıda, staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı hak kaybı için “birlikte çözelim” dedi. Mağdurların sesi olmak için söz aldığını belirten Kanko, kürsüde şunları ifade etti:

“Staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta girişlerinin emekliliğe sayılmaması, yalnızca hukuk sorunu değil, aynı zamanda br vidan meselediridir. Bu gençlerimiz, devletinkendilerine ‘Siz çalışın geleceğiniz güvende’ dediği sistemde şimdi ‘Sigorta girişini sayılmaz’ denilerek mağdur edilmektedir.

Soruyorum bu insanlar neden yok sayılıyor? Bu hak kaybını gidermek bu Meclis’in sorumlulğu değil midir? Gelin bu adaletsizliği hep birlikte giderelim.”

Kaynak: Haber Merkezi