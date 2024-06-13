Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: 'Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ses getiren çıkışı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soylu açıklamasında ''Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyorlar'' ifadelerine yer verdi.

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Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: 'Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP ile CHP arasında süren görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamalar siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Devlet Bahçeli'nin dikkat çeken çıkışı sonrası eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar" dedi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır… Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır. Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir."

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