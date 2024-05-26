Soylu da 'Sokak hayvanları' için AKP'ye karşı çıktı: Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir

Eski içişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokak hayvanlarının uyutulması teklifini eleştirdi. Soylu'nun, "Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır" dediği öne sürüldü.

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Soylu da 'Sokak hayvanları' için AKP'ye karşı çıktı: Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla, AKP 30 gün içinde sahiplendirilemeyen sokak hayvanlarını uyutma teklifini TBMM’ye getirmeye hazırlanıyor.

Meclis’te oylamaya sunulması beklenen teklife tepkiler gün geçtikçe büyüyor.

Oda TV'den alınan habere göre; eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sokak hayvanlarının uyutulma seçeneğine karşı çıkan Soylu şunları söyledi:

"Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa’nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin bu teklifine Büyük Birlik Partisi ve MHP yeşil ışık yakarken, CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti tepki göstermişti.

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Sokak köpekleri Süleyman Soylu AKP
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