Sosyal medyayı karıştıran seçim anketi iddiası: Aradaki fark gündem olmuştu

'SADECE 3 İLDE YAPILDI' İDDİASI

Söz konusu anket sonucu gündem yaratırken, yeni iddialar da peş peşe geldi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar anketin sadece Rize, Tunceli ve Yalova'da yapıldığı iddialarını paylaştı.