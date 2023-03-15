Sosyal medyayı karıştıran seçim anketi iddiası: Aradaki fark gündem olmuştu
MAK Danışmanlık tarafından hazırlandığı iddia edilen anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yüzde 14'lük fark sosyal medyada günün konusu olurken, anket çalışmasıyla ilgili açıklama geldi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla ilerlerken, anket şirketleri de saha çalışmalarına hız verdi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından yeni seçim anketleri merak konusu olurken, sosyal medyada paylaşılan bir anketteki oranlar gündem yarattı.
KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARKLA GÜNDEM OLMUŞTU
Sosyal medyada MAK Danışmanlık tarafından hazırlandığı iddia edilen anket sonucunda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 43; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 57 oranında oy aldığı görüldü.
'SADECE 3 İLDE YAPILDI' İDDİASI
Söz konusu anket sonucu gündem yaratırken, yeni iddialar da peş peşe geldi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar anketin sadece Rize, Tunceli ve Yalova'da yapıldığı iddialarını paylaştı.