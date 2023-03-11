'Sonuçlar Rönesans tablosu gibi' demişti: Son ankette oy oranları ortaya çıktı!
2023 seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketleri de peş peşe araştırmalarını açıklamaya başladı. Son olarak Aksoy Araştırma'nın anket sonuçları paylaşıldı.
2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağı resmi olarak açıklandı. Seçim tarihinin belli olmasının ardından gözler son anket sonuçlarına çevrildi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Altılı Masa'da yaşanan kritik adaylık sürecinin anketlere nasıl yansıyacağı merakla bekleniyordu. Son olarak Aksoy Araştırma yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, dün yaptığı bir paylaşımda "Aksoy Araştırma olarak bu ayki Türkiye Monitörü araştırmamızı tamamladık, yarın kamuoyu ile paylaşacağız. Ortaya çıkan tablonun Rönesans tablolarına benzediğini rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.
Araştırma 26 ilde 1537 kişi ile yapılırken, araştırmanın 8 Mart'ta yapıldığı bildirildi.