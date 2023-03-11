'Sonuçlar Rönesans tablosu gibi' demişti: Son ankette oy oranları ortaya çıktı!

Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, dün yaptığı bir paylaşımda "Aksoy Araştırma olarak bu ayki Türkiye Monitörü araştırmamızı tamamladık, yarın kamuoyu ile paylaşacağız. Ortaya çıkan tablonun Rönesans tablolarına benzediğini rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.