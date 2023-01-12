Son seçimden bu zamana siyasi partilerin oy oranları nasıl değişti?
ORC Araştırma, 2018 Haziran ayındaki seçimlerden bu zamana kadar partilerin oy oranlarındaki değişimleri açıkladı. Araştırma şirketi, geçtiğimiz yıl ocak ayı ile bu yılın ocak ayını da kıyasladı. İşte sonuçlar...
ORC Araştırma'nın son yaptığı anketlere göre partilerin geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar olan oy değişimleri belli oldu.
Buna göre, geçtiğimiz yıl ocak ayından bu yılın ocak ayına kadar geçen sürede AKP ve İYİ Parti oylarını yükseltti.
Araştırma şirketi, 2018 Haziran'ından 2023'ün Ocak ayına kadar olan oy değişimlerini de açıkladı. Buna göre, CHP ve İYİ Parti oylarını yükseltirken, AKP, MHP ve HDP'nin oylarında düşüş yaşandı.
İşte partilerin bir yıldaki oy değişimleri...