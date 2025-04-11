Son Seçim Anketinden Çarpıcı Sonuç! Fark Açılıyor, İşte Vatandaşın Tercihi...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken CHP ön seçime giderek cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nu açıkladı.

İmamoğlu'nun adaylık sürecinin nasıl işleyeceği merak konusuyken Ankara Araştırma ve Danışmanlık'tan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı seçimi anketi geldi. Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete katılanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında tercih yapmaları istendi. Katılımcıların yüzde 46.8'i İmamoğlu, derken yüzde 34.6'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Yüzde 9.7 kararsız kaldı, yüzde 8.9 ise oy kullanmayacağını belirtti.

Anketteki kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise son durum şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57.4

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 42.6

Ankete katılanların verdiği yanıtlar siyasi parti tercihlerine göre ise şöyle dağıldı: