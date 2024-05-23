Son seçim anketinde sürpriz gelişme: CHP, AKP ile arayı açıyor

Metropoll Araştırma'nın son yaptığı seçim anketine göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde birçok belediyeyi alarak büyük bir başarı elde eden CHP ile AKP arasında fark açılıyor.

Son seçim anketinde sürpriz gelişme: CHP, AKP ile arayı açıyor

Metropoll Araştırma anketine göre, CHP seçmenlerin yüzde 35,9'unun desteğini almayı başararak birinci parti konumuna yükseldi. AKP ise yüzde 31,1 oy oranıyla CHP'nin 5 puan gerisinde kaldı. Siyasi gündemin önemli bir parçası haline gelen DEM Parti ise yüzde 8,4 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca İYİ Parti'deki erime ve Yeniden Refah Partisi'ndeki yükseliş de dikkat çekici gelişmeler arasında.

BU PAZAR SEÇİM OLSA?

Metropoll Araştırma'nın 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde, 2 bin 235 kişiyle yaptığı anket çalışmasına göre, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" durumunda partilerin oy oranları şöyle gerçekleşti:

CHP yüzde 35,9

AKP yüzde 31,1

DEM Parti yüzde 8,4

MHP yüzde 7,9

Yeniden Refah Partisi yüzde 6,1

Zafer Partisi yüzde 4,2

Son seçim anketinde sürpriz gelişme: CHP, AKP ile arayı açıyor - Resim : 1

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