Son Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar: O İsim Zirveyi Kaptı, Fark Attı... Hangi Parti Yüzde Kaç Oy Alıyor? İşte Detaylar

31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden SER-AR yeni anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu.

25-30 Ekim tarihleri arasında yapılan seçim anketinde CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekerken, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranları gündem oldu.

FARK KAPANDI

Ankete sonuçlarına göre CHP yüzde 29,7, AKP yüzde 28,1 ile birbirine yaklaşırken; Yeniden Refah yüzde 7,3 Zafer Partisi yüzde 7,2 oy ile çarpıcı bir yükseliş gösterdi.

MANSUR YAVAŞ DETAYI

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun sonuçları ise dikkat çekti.

Ankette Mansur Yavaş yüzde 38,8 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,4 oy oranıyla ikinci sırada gelirken, Ekrem İmamoğlu yüzde 22,3 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı. Diğer adaylar ise yüzde 5,5 oranında oy aldı.