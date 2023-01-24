Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki hafta yaptığı açıklama ile seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası partiler çalışmalarına hız verirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.