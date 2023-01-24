Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için geri sayım devam ederken, Sosyo Politik Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket kamuoyuyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki hafta yaptığı açıklama ile seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası partiler çalışmalarına hız verirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Sosyo Politik Araştırma Şirketi tarafından yapılan son ankette AKP'nin oy oranı yüzde 33.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 28.5 olarak ölçüldü.
Aynı araştırmada seçime kendi adayıyla gireceğini duyuran HDP'ye destek vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 13.1 oldu.
AKP BİRİNCİ SIRADA YER ALDI
Son olarak Sosyo Politik Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.