Son Dönemin En Çok Konuşulan Gündemi... AKP, Transferleri Nasıl Yapıyor? En Çok Buna Dikkat Ediliyor!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye katılması sonrası siyasi transfer gündemi yine alevlendi. AKP'nin belediye başkanı transferlerinde titiz bir süzgeç uyguladığı öğrenildi. Sicili temiz olmayanlar eleniyor: Yeni vekil transferlerinin de yolda olduğu iddia edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinden birçok belediye başkanı AKP'ye geçmek için başvuruda bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmen iradesine saygı vurgusu yaparak, “Şimdi zamanı değil” talimatıyla süreci ertelediği öğrenildi. Makul sürenin ardından transferler hız kazandı. 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 50 belediye başkanı AKP'ye katılırken, 2024 seçimlerinden sonra bu sayı 56’ya ulaştı. Parti, bu rakamı daha da artırmayı hedefliyor.

TRANSFERLERDE 'SİCİL' TİTİZLİĞİ!

AKP, yeni katılımlarda sicil incelemesine büyük önem veriyor. Parti kaynakları, “Kişilerin sicillerini titizlikle inceliyoruz. Yolsuzluk soruşturması, şaibeli işler veya kendini kurtarma amacı olup olmadığına bakıyoruz. Sıkıntılı isimleri reddediyoruz” açıklamasında bulundu. Aralarında il belediye başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin, bir yılı aşkın süredir süzgeçten geçemediği belirtiliyor.

'YENİ VEKİLLER DE YOLDA' İDDİASI

Yerel yönetimlerle sınırlı kalmayan AKP, genel siyasette de transfer hamleleriyle dikkat çekiyor. 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinden sonra muhalefetten 11 vekili kadrosuna katan parti, önümüzdeki günlerde yeni vekil transferleriyle gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bazı isimlerle görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

