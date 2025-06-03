Son Depremlerle Yeniden Gündeme Geldi: 'En Büyük TSK'nın'

Deprem ülkesi Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananların izleri silinmezken, CHP Partisi Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yaptığı basın açıklamasında, afet sonrası müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önemine dikkat çekti.

Bağcıoğlu, açıklamasında, “Deprem sonrası ilk müdahale ve kritik saatlerde hayat kurtarmada en büyük görev şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Son bir ayda önce Marmara Denizi’nde ardından Marmaris açıklarında yaşanan depremler, afete hazırlık konusunu gündeme getirirken, Bağcıoğlu, “Tüm ilgili kurumlar, olası felaketi önceden öngörerek hazır olmaya mecburdur.

Geçmiş tüm depremlerde olduğu gibi Marmaris depreminde de; yıkım yaşanmamasına rağmen altyapı yetersizliği nedeni ile haberleşmede ciddi sıkıntılar meydana gelmiştir.

Her alanda olduğu gibi afet yönetiminde ve müdahalede süratli ve kesintisiz iletişim olmazsa olmazdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kriz durumlarında GSM operatörleri üzerinden kesintisiz iletişimi sağlayacak tedbirleri almalıdır” dedi.

Afet hazırlığında TSK’nın önemini işaret eden Bağcıoğlu, “Türkiye’nin en organize ve imkan kabiliyeti en yüksek kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, afetlere müdahalede etkin bir şekilde devrede olmalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarı ile icra ettiği harekat görevleri gibi savaş dışı bir faaliyet olan afetlerde de Türk milletine en büyük desteği sağlamaya muktedirdir.

Bu konu siyaset üstüdür. Göz ardı edilemez. Görmezden gelinemez. Ülkemizin her ferdi için bir güvenlik ve yaşam meselesidir” diye yazdı.

Açıklamalarında, TSK’nın Arama Kurtarma Birlikleri’nin modernize edilmesine yönelik bir çağrı yapan Bağcıoğlu, “Deniz, hava ve kara ulaştırma kabiliyeti afet lojistiği için hazır bekletilmelidir.

THY kargo uçakları, Hava Kuvvetleri ile koordineli çalışmalı gerekirse kontrolüne girmelidir.

Deniz Kuvvetleri, destek ve tahliye görevleri için hazır olmalı, limanlar, kullanılacak rampa ve iskeleler kontrol edilmeli ve sürekli kullanıma hazır olmalıdır.

Devletin tüm kurumlarını içine alan, afet anında ortak karar ve veri paylaşımı yapabilecek dijital bir bilgi yönetim sistemi hayata geçirilmelidir. Bu sistem, dinamik ve anında karar almayı mümkün kılmalıdır” ifadelerini kullandı.