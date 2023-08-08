Meclis olağanüstü toplandı... Gündem: Akbelen

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez ‘olağanüstü’ toplandı.

Toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi gündeme alındı. Akbelen’den gelen köylüler ise Genel Kurulu izleyici locasından takip etti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Şu anda yoklama için son saniyeler. Görüldüğü gibi AKP sıraları bomboş. Eğer toplantı yeter sayısı yapılırsa kapının arkasında olan AKP milletvekilleri biraz sonra genel kurula girecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakın şu anda bomboş. Bakın, çoğunluğu sağladığımız için AKP milletvekilleri salona giriyorlar. Ne kadar üzücü bir durum. TBMM’de böyle bir tabloyla bu utancı yaşıyoruz. Bu utanç herkese yeter” diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Daha sonra genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelere başlandı. Adan, önerge üzerinde ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya’ya verdi.

Ayrıntılar geliyor...