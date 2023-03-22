Zan ve Karaman'a İYİ Parti rozeti takıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ile eski futbolcu Gökhan Zan'a İYİ Parti rozeti taktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman ile eski futbolcu Gökhan Zan'a İYİ Parti rozeti taktı.

Deprem bölgesindeki yardım çağrıları ile gündemde olan Zan açıklamasında, “Bildiğiniz üzere ben medeniyetinin yeşerdiği insanlık tarihine kadar eski birikimleri bir arada barındıran medeniyetin topraklarından Hatay’dan Antakya’dan geliyorum. Ama aynı zamanda öyle bahtsız bir şehirden geliyorum ki  depremlerden afetlerden savaşlardan işgallerden başını kaldıramayan bir coğrafyadan geliyorum. Ancak Hatay insanları kendi tırnaklarıyla sırtından yükü eksik etmeyen her seferinde küllerinden yeniden doğan memleketin çocuklarıyız aynı zamanda. Atamızın bize son armağanıdır, göz nurudur Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 'Hatay benim şahsi meselemdir', bundan sonra Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Ben sizlere tekrardan Hatay’ı deprem bölgesini ihya ve inşa etmek için tekrardan hakça hukukça kardeşçe bundan önce nasıl yaşadıysak bundan sonra da yaşayacağımızdan eminim” diye konuştu.

Karaman ise "Cesurlar hareketinin kıymetli mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük ümitlerle çıktığım bu yolda bir iz bırakabilmek Türk milliyetçileriyle yol yürümek için buradayım. Yaradan yolumuza yoldaş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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