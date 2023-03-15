Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki selde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Erdoğan, deprem bölgesiyle ilgili "4 ilde eğitimi 27 Mart'ta başlatmak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan kısımlar şöyle:

"Sel felaketinde yaşamını yitirenler vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet üstü afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim beterinden korusun. Felaket bölgesi neredeyse 600’e yakın müstakil deprem büyüklüğündeki artçıyla sarsılmayı sürdürdü. Depreme ağır kış şartlarında yakalandık. Buna rağmen devlet ve millet olarak felaket haberini alır almaz yıkımın ve kışın zorluklarını aşarak deprem bölgesine koştuk.

Bakanlarımız felaketten birkaç saat sonra depremin vurduğu şehirlerimize ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı. Bölgedeki idari kapasiteyi destekledik.

AFAD’dan madencilerimize kadar ülkemizdeki tüm arama- kurtarma ekiplerini, 90 ülkeden gelen arama- kurtarma ekiplerini, belediyelerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, sağlıkçılarımızı, STK’larımızı, gönüllülerimizi bölgeye yönlendirdik. 

Ancak yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek arama-kurtarma personeli göndersek hepsine yetişmek mümkün değildi. Türkiye bu depremde dünyada bugüne kadar görülen en büyük arama-kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Acılarını yürekten paylaşıyor, kollarımızı ve kalbimizi kendilerine açıyoruz."

Ayrıntılar geliyor…

Kaynak: Gerçek Gündem

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